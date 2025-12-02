عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن أي دولة تسهل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفاً لعمل عسكري أمريكي، في تصريحات وصفت بأنها الأكثر حدة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وخلال اجتماع عقده في البيت الأبيض مع فريق من إدارته، أشار ترامب إلى استمرار تدفق الكوكايين من كولومبيا، قائلا: "أي جهة تقوم بذلك وتبيع المخدرات إلى بلادنا ستكون معرضة للهجوم".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تكثف فيه القوات الأميركية عملياتها ضد شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، حيث نفذت منذ سبتمبر الماضي ما لا يقل عن 21 غارة استهدفت قوارب يُشتبه في نقلها شحنات مخدّرات، ما أسفر عن مقتل نحو 83 شخصاً، وفق تقارير رسمية.

وفي سياق متصل، سلطت صحيفة "واشنطن إجزامنير" الضوء على قرار تنفيذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، يتضمن الشروع في إجراءات لتصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.