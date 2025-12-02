مصادر: خيارات مادورو تضيق بعد رفض ترامب معظم طلباته

تتحرك الأرض من تحت أقدام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتنفد منه الخيارات للتنحي الطوعي ومغادرة بلاده تحت ممر آمن تضمنه الولايات المتحدة.

أربعة مصادر مطلعة

جاء ذلك بعد مكالمة قصيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي حيث رفض ترامب سلسلة من الطلبات من الزعيم الفنزويلي، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المكالمة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

جاءت المكالمة، في 21 نوفمبر، بعد أشهر من الضغط الأمريكي المتزايد على فنزويلا، بما في ذلك الضربات ضد قوارب تهريب المخدرات المزعومة في منطقة البحر الكاريبي، والتهديدات المتكررة من ترامب بتوسيع العمليات العسكرية إلى البر وتصنيف كارتل دي لوس سولس، وهي جماعة تقول إدارة ترامب إنها تضم ​​مادورو، كمنظمة إرهابية أجنبية.

تغيير النظام للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة

لطالما نفى مادورو وحكومته جميع الاتهامات الجنائية ويقولون إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة في فنزويلا، بما في ذلك النفط.

قال مادورو لترامب خلال المكالمة إنه مستعد لمغادرة فنزويلا شريطة أن يتمتع هو وأفراد عائلته بالعفو القانوني الكامل، بما في ذلك رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء قضية رئيسية يواجهها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لثلاثة من المصادر.

كما طلب أيضًا رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، تتهمهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد، وفقًا للأشخاص الثلاثة.

وطلب مادورو من نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز إدارة حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة، وفقًا لمصدرين.

رفض ترامب

رفض ترامب معظم طلباته في المكالمة، التي استغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أخبر مادورو أن لديه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها مع أفراد عائلته.

وقال مصدران إن هذا الممر الآمن انتهى يوم الجمعة، مما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا.

ذكرت صحيفة ميامي هيرالد في وقت سابق عدة تفاصيل عن المكالمة. ولم يتم الكشف عن الموعد النهائي ليوم الجمعة من قبل.

وأكد ترامب يوم الأحد أنه تحدث مع مادورو ، دون تقديم تفاصيل.

وأعلنت إدارة ترامب أنها لا تعترف بمادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام ٢٠١٣، رئيسًا شرعيًا لفنزويلا.

وكان مادورو قد ادعى فوزه بإعادة انتخابه العام الماضي في اقتراع وطني وصفته الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى بأنه عارٍ، بينما قال مراقبون مستقلون إن المعارضة فازت فيه بأغلبية ساحقة.

وفي حديثه إلى المتظاهرين، أقسم مادورو يوم الاثنين "بالولاء المطلق" للشعب الفنزويلي.

ومن غير الواضح ما إذا كان مادورو لا يزال قادرًا على تقديم اقتراح جديد يتضمن ممرًا آمنًا.

حملة الضغط على فنزويلا

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن ترامب أجرى محادثات يوم الاثنين مع كبار مستشاريه لمناقشة حملة الضغط على فنزويلا، من بين مواضيع أخرى.

ولم يستبعد مصدر في واشنطن، مُطلع على المناقشات الداخلية لإدارة ترامب، إمكانية التفاوض على خروج مادورو، لكنه أكد استمرار وجود خلافات جوهرية وتفاصيل مهمة لم تُحل بعد.

50 مليون دولار ومكالمة أخرى

ورفعت الولايات المتحدة مكافأة المعلومات التي تُفضي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، وخصصت 25 مليون دولار لمسؤولين حكوميين كبار آخرين، بمن فيهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، الذين وُجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات، من بين جرائم أخرى.

وقد نفى جميعهم هذه الاتهامات.

وطلبت إدارة مادورو إجراء مكالمة أخرى مع ترامب، وفقًا للمصادر الثلاثة.

