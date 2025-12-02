قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا توافق مبدئيًا على بيع هليكوبتر لـ السعودية بـ مليار دولار

إف -35
إف -35

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها المبدئية على بيع طائرات هليكوبتر بشكل محتمل لدعم عمليات التدريب للسعودية وكذلك معدات التجهيز اللازمة وذلك بقيمة مقدرة بــ1 مليار دولار، وفق ما أورد البنتاجون.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيانات منفصلة إن المبيعات المحتملة تشمل طلبات شراء قطع الغيار وقطع الغيار بالإضافة إلى خدمات التدريب على الطيران لأسطول طائرات الهليكوبتر التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.

ويعني ذلك موافقة وزارة الحرب الأمريكية على صفقة مع السعودية ثم تبعتها وزارة الخارجية الأمريكية في الموافقة.

وسبق الشهر الماضي قبل بدء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لبيع الولايات المتحدة طائرة إف-35 المقاتلة للمملكة.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنهم يريدون شراءها، لقد كانوا حليفًا عظيمًا". وأضاف: "نعم، سأقول إننا سنفعل ذلك.. سنبيع طائرات إف-35".

كما أعرب وقتها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن دعمه لعملية البيع خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مشيدًا بالسعودية كحليف "قيّم" في المنطقة.

تعد طائرة إف-35 لايتنينج 2، المعروفة باسم إف-35، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للفضاء والدفاع، طائرة مقاتلة أُنتجت منذ عام 2004.

ودخلت الخدمة في الولايات المتحدة عام 2015 وتنقسم إلى ثلاثة أنواع فرعية: إف-35 إيه لايتنينج 2، وإف-35 بي لايتنينج 2، وإف-35 سي لايتنينج 2.

وتبلغ سرعتها 1.6 ماخ (حوالي 1200 ميل في الساعة) مع حمولة أسلحة داخلية كاملة، ويتراوح مدى طيرانها القتالي بين 450 و600 ميل بحري (833 كم)، ويتراوح مداها بين 900 و1200 ميل بحري (2200 كم)، وفقًا لمنتجها لوكهيد مارتن.

وتُعدّ هذه الطائرة من أسرع وأبعد طائرات جيلها، وفقًا لمنتجها لوكهيد مارتن.

بالإضافة إلى سرعتها وقدراتها التسليحة، تتمتع طائرة إف-35 بالقدرة على تجنب رصد رادارات العدو وتعقيده بفضل شكلها وأجهزة استشعارها الداخلية، مما أكسبها لقب "الطائرة الشبحية".

علاوة على ذلك، تعمل كمركز جوي لجمع بيانات ساحة المعركة ومشاركتها بفضل تقنية دمج أجهزة الاستشعار المتقدمة، التي تُحلل بيانات أجهزة الاستشعار تلقائيًا وتدمجها في معلومات مهمة للطيارين.

وتتراوح تكلفتها بين 80 و110 ملايين دولار، مما يجعلها من أغلى الطائرات المقاتلة في الخدمة حاليًا.

أمريكا السعودية هليكوبتر مليار دولار الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

ترشيحاتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

غدا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد