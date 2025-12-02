منذ بداية ولاية ترامب الثانية.. نيويورك تطلق سراح 7 آلاف مهاجر غير قانوني

أطلقت ولاية نيويورك سراح ما يقرب من 7 آلاف مهاجر غير قانوني له سجل إجرامي منذ بداية ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية في يناير 2025، و ذلك بحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

إطلاق سراح مهاجرين غير قانونيين

وجاء في مقال لصحيفة "نيويورك بوست": "منذ تولي ترامب السلطة، أطلقت ولاية نيويورك سراح ما يقرب من 7 آلاف مهاجر غير قانوني مجرم معروف دون إشعار خدمة الهجرة والجمارك الأمريكية، بينما لا يزال أكثر من 7 آلاف آخرين في السجون وأماكن احتجاز أخرى".

وفي الوقت نفسه، لا يزال 7113 مهاجرا غير قانوني آخرين قيد الاحتجاز، منهم 1752 أدينوا بجرائم انتهاكات القانون المذكورة، حسبما أضافت الصحيفة.

و من بين 6947 مهاجرا غير قانوني أطلق سراحهم منذ 20 يناير، هناك من أدينوا سابقا بموجب مواد جنائية عنيفة خطيرة: القتل، والضرب، والسرقة، والجرائم الجنسية المتعلقة بالمخدرات وغيرها، بحسب الصحيفة.



في تعليق للصحيفة، ألقت مساعدة رئيس وزارة الأمن الداخلي للشؤون العامة تريشا ماكلولين باللوم على المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس وزملائها بسبب التقصير. كما حثت جيمس على إنهاء ممارسة إطلاق سراح المجرمين والمهاجرين غير القانونيين.