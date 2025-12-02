مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

أعرب مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى عن قلق واشنطن من أن الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تخاطر بزعزعة استقرار البلاد وتقويض آمال التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

نتنياهو يدمر نفسه

و أفاد أحد المسؤولين أنهم يحاولوا إقناع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالتوقف عن هذه التصرفات لأنه بذلك سوف يدمر نفسه، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس".

وحسب التقرير، فإن دعم جهود الرئيس السوري أحمد الشرع لتحقيق الاستقرار وتشجيعه على الانخراط في عملية سلام مع إسرائيل يشكلان عنصرين رئيسيين في استراتيجية إدارة ترامب بالشرق الأوسط، حيث وقفت الإدارة بشكل متكرر إلى جانب حكومة دمشق في نزاعاتها مع إسرائيل.

وجاء تصريح المسؤولين بعد أن نشر الرئيس ترامب، أمس الاثنين، على منصة "تروث سوشيال" تأييده للشرع، معتبرا أنه "مهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث ما يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة". وتحدث ترامب مع نتنياهو بعد فترة قصيرة من النشر، ودعاه إلى واشنطن.