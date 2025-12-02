جوتيريش: حرب غزة الأكثر دموية على الصحفيين

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الصراع في غزة يُعدُّ الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود.

ذكر جوتيريش أن أكثر من 260 من العاملين في وسائل الإعلام استشهدوا في الهجمات المروعة في 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح الأمين العام في رسالة وجّهها أمس إلى ندوة الأمم المتحدة الإعلامية الدولية حول السلام في الشرق الأوسط المنعقدة في نيويورك، أن الصحفيين في غزة يواجهون نفس المخاطر التي يواجهها سكان غزة، من ذلك النزوح والمجاعة والموت.

أكد جوتيريش خلال الندوة التي تناقش مخاطر وتعقيدات التغطية الإعلامية من الأرض الفلسطينية المحتلة، على التزام الأمم المتحدة بما وصفه بالحل المستدام الوحيد، والمتمثل في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتين والمعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967.