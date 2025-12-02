قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
أخبار العالم

عبد العاطي يلتقي أعضاء الجالية المصرية بألمانيا ويؤكد حرص الخارجية على متابعة وتلبية طلباتهم

علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين الأول من ديسمبر ٢٠٢٥ بأعضاء الجالية المصرية في ألمانيا وذلك خلال زيارته الحالية إلى برلين.


أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في ألمانيا في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. 

كما أكد أن لقاء الجاليات المصرية في الخارج بشكل دورى يأتي ضمن نهج ثابت لوزارة الخارجية يقوم على تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج، وتوفير كافة الخدمات القنصلية. 


واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات العمل القنصلي، مشيرًا إلى المبادرات المختلفة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تهدف إلى التيسير على المصريين بالخارج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بما في ذلك التوسع في رقمنة الخدمات، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.


وأطلع الوزير عبد العاطي أبناء الجالية على أبرز نتائج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عُقد في القاهرة خلال أغسطس ٢٠٢٥، كما شدد على أهمية مشاركة المصريين في ألمانيا وفي مختلف دول العالم في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، باعتبار ذلك ممارسة ديمقراطية أصيلة وحقًا دستوريًا يرسخ قيم المواطنة والانتماء.


تطرق وزير الخارجية كذلك إلى التحديات الإقليمية الجسيمة التي تشهدها المنطقة، واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحماية أمنها القومي واستقرارها. وأكد في هذا السياق على ضرورة تكاتف أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية ومساندة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.


ودار نقاش موسع مع أعضاء الجالية، استمع الوزير عبد العاطي خلاله إلى مقترحات واحتياجات أبناء الجالية بشأن تطوير الخدمات القنصلية في ألمانيا، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على متابعة كافة قضايا الجالية وتلبية طلباتهم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجالية المصرية في ألمانيا برلين وزارة الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

