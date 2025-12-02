جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر في حي التفاح بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطسنية بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في عطيرت بـ قضاء رام الله.

فيما قالت يسرائيل هيوم ؛ إن عملية إصابة إسرائيليين اثنين جاءت جراء عملية الطعن وتصفية المنفذ.

وفي وقت لاحق ؛ نفذت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ315 على التوالي، مع تكثيف عمليات الهدم وتجريف المباني، وشن حملات اعتقال ومداهمة للمنازل، إضافة إلى إتلاف ممتلكات الفلسطينيين.

إنزال جوي لعدد كبير من الجنود

وذكر الإعلام المحلي أن الجيش قام بعملية إنزال جوي لعدد كبير من الجنود الإسرائيليين في سهل ميثلون جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش دفعت بتعزيزات عسكرية جنوب جنين.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل الأهالي خلال اقتحام قرية الجديدة وسيريس جنوب شرق جنين.

كما داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام قرية فحمة جنوب غرب جنين.