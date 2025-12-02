بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة

أصدر البيت الأبيض مذكرة طبية مفصلة أعلن فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، «لا يزال يتمتع بصحة ممتازة»، وذلك بعد أيام من تقرير لصحيفة نيويورك تايمز رجح ظهور علامات تقدم في السن على الرئيس، وذكر أنه أصبح أقل ظهوراً في العلن مقارنة ببداية ولايته الثانية.

وجاء التقييم الطبي على لسان الطبيب الرئاسي الكابتن شون باربابيلا، الذي أكد أن ترامب خضع لـ«فحص تنفيذي شامل» تضمن تصويراً بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى فحوص للبطن، مشيراً إلى أن النتائج «طبيعية تماماً» ولا تظهر أى مشاكل حادة أو مزمنة.

وقال باربابيلا إن الفحص المتقدم أجري في أكتوبر «لأن الرجال في هذه الفئة العمرية يستفيدون من تقييم دقيق لصحتهم القلبية والباطنية».

ونفى البيت الأبيض ما ورد في تقرير نيويورك تايمز بشأن معاناة ترامب من الإرهاق أو ظهوره بعلامات «انخفاض في الطاقة»، إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس «الأكثر نشاطاً ووصولاً في التاريخ»، متهمة الصحيفة بترويج رواية «ذات دوافع سياسية».

وكان تقرير نيويورك تايمز قد أشار إلى كدمة في يد ترامب وتورم في الكاحلين، ما أثار تكهنات عبر مواقع التواصل، قبل أن تؤكد الرئاسة أن هذه الأعراض ناتجة عن استخدام الأسبرين وكثرة المصافحات، وأن ترامب يعاني من «قصور وريدي مزمن» يسبب تورماً في الساقين.

وأضافت ليفيت أن المذكرة الطبية التي أصدرها باربابيلا «توفر كل التفاصيل اللازمة بما يعكس شفافية كاملة»، مؤكدة أن نتائج التصوير أظهرت عدم وجود أى ضيق في الشرايين أو مشكلات في تدفق الدم، وأن جميع الأعضاء الباطنية «تعمل ضمن الحدود الطبيعية».

ويأتي نشر المذكرة في محاولة لإغلاق باب التساؤلات المتصاعدة حول الوضع الصحى للرئيس الأمريكى، في وقت يواجه فيه البيت الأبيض تدقيقاً متزايداً بشأن قدرة ترامب الصحية على إدارة ولايته الثانية، خصوصاً مع تقدمه فى العمر.