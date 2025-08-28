البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة لبحث قضايا الخدمة والرعاية .. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، ثلاثة من أحبار الكنيسة، هم، على الترتيب، أصحاب النيافة: الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين. والأنبا تكلا مطران دشنا، بمحافظة قنا، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، بمحافظة قنا.

جرى خلال اللقاءات الثلاثة عرض ومناقشة موضوعات تخص خدمة كل من الآباء الثلاثة الرعوية.

لتبادل الرؤى والخبرات

جدير بالذكر ، تحمل اللقاءات الدورية التي يجريها قداسة البابا تواضروس الثاني مع آباء الكنيسة من المطارنة والأساقفة، أهمية خاصة في حياة الكنيسة القبطية، إذ تمثل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتشاور حول قضايا الخدمة والرعاية، بما يحقق وحدة الفكر والعمل المشترك في مختلف الإيبارشيات والأديرة.

وهكذا تأتي هذه اللقاءات المتكررة لتؤكد حرص الكنيسة على متابعة الخدمة عن قرب، ودعم آبائها الأحبار في رسالتهم الرعوية، من أجل تنمية العمل الكنسي والروحي، وتعميق روح الوحدة والشركة في جسد المسيح الواحد.