الأنبا عمانوئيل يختتم النشاط الصيفي والكرنفال التكويني للمرحلة الابتدائية بكنيسة أسوان

اختتم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، النشاط الصيفي، والكرنفال التكويني لأبناء وبنات التعليم المسيحي بالمرحلة الابتدائية، وذلك بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس دانيال كومبوني، بأسوان.

بدأ اليوم بالصلاة والترانيم الروحية المريمية، بمناسبة الاحتفال بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، تلاها الفقرات المتنوعة التي قدمها أبناء وبنات التعليم المسيحي بالكنيسة.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم أبناء وبنات الرعية الخريجين والخريجات من المراحل الإعدادية، والثانوية، والجامعية، وما يعادلها، تقديرًا لمسيرتهم، وتشجيعًا لهم، لبدء مرحلة جديدة.

وأشاد راعي الإيبارشية بما شاهده من ثمار ملموسة للبرنامج، وبما أظهره الأطفال من غنى روحي ومعرفي، مقدمًا شكره العميق إلى كهنة الكنيسة، والرهبان والراهبات، والخدام والخادمات، لما بذلوه من مجهودات كبيرة، بحسب قلب المسيح.