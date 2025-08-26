اجتماع مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة بحضور الأنبا رافائيل

عقد مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة، اجتماعهم الدوري في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للكنائس.

مناظرات القديس يوحنا كاسيان

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القس دانيال نجيب كاهن كنيسة رئيس الملائكة غبريال عن "مناظرات القديس يوحنا كاسيان"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا صباح اليوم قداس في كنيسة السيدة العذراء بروسارد، بمونتريال، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس أيمن مكسيموس في درجة دياكون، باسم دياكون شنودة.

كما تمت رسامة اثنين من أبناء الكنيسة ذاتها في أغنسطس وواحد في رتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها.