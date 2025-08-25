قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب ويؤكد: "الكنيسة المحلية هي قلب رسالتنا"

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، افتتاح فعاليات مؤتمر القسوس الشباب، والذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين ٢٥ أغسطس وتستمر حتى الأربعاء ٢٧ أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة القسوس وعائلاتهم، وعدد كبير من قيادات سنودس النيل الإنجيلي والمجلس الإنجيلي العام، من بينهم: القس موسى أقلديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي العام، والقس رزق الله نوح، نائب رئيس السنودس، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والقس عيد صلاح، رئيس المجلس القضائي والدستوري، والقس عصام عطية، رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية، إلى جانب القس أكرم ناجي والقس أمير صادق، عضوي المجلس الإنجيلي العام، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة رمسيس الجديدة.

الكنيسة المحلية قلب رسالتنا

وفي كلمته الافتتاحية، قدّم الدكتور القس أندريه زكي تحية محبة وتقدير للقسوس وعائلاتهم، مثمنًا إخلاصهم وتفانيهم في الخدمة، ومؤكدًا أن "الكنيسة المحلية هي قلب رسالتنا وركيزة وجودنا، وحياة القسوس وعائلاتهم هي النبض الحي لهذه الرسالة المباركة". وأضاف: "إن المستقبل يضع أمام الكنيسة المشيخية فرصًا كبيرة، الأمر الذي يستدعي عملًا وإيمانًا متجددًا، فيما تفتح النهضة الكنسية الراهنة آفاقًا واسعة تحمل رجاءً جديدًا."

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، قدّم القس موسى أقلديوس كلمة بعنوان "تحديات الخدمة في القرية"، شدّد فيها على أن القس في الريف يواجه مسؤولية مضاعفة، إذ يخدم في بيئة تحتاج إلى الصبر والإبداع، ويقدّم رسالة الإنجيل في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. كما تحدث القس عصام عطية عن "التعليم اللاهوتي: إلى أين؟"، موضحًا أن التعليم اللاهوتي هو العمود الفقري لإعداد قادة مؤمنين ومؤهلين، وأن المستقبل يتطلب تطوير المناهج لتواكب احتياجات الجيل الجديد.

أما الدكتور القس ماجد كرم فقد تناول "تحديات التعليم للجيل الجديد"، مشيرًا إلى أن الشباب يواجهون تغيّرات فكرية وثقافية سريعة، وأن الكنيسة مطالبة بتقديم تعليم حديث وفعّال يربط بين الإيمان والحياة اليومية. فيما قدّم القس عيد صلاح كلمة بعنوان "جدية الالتزام وتحديات الخدمة"، مؤكدًا أن الخدمة الكنسية الحقيقية تتطلب تكريسًا كاملاً للحياة، وأن الالتزام هو معيار القوة في مواجهة الصعوبات، داعيًا القسوس والشباب إلى التمسك بروح التضحية والمحبة.

ويشمل برنامج المؤتمر، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، جلسات روحية ولاهوتية، وأنشطة جماعية، وبرامج خاصة للشباب، بالإضافة إلى لقاءات مفتوحة تناقش قضايا التعليم، والخدمة، والعلاقات الأسرية، بمشاركة عدد من المتخصصين والقيادات الكنسية، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز رسالة الكنيسة المحلية وتجديد دورها في خدمة المجتمع.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية القسوس

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

زيزو

رضا عبدالعال يهاجم زيزو: بيلعب أداء واجب وموتر نفسه

الزمالك

الزمالك يتمسك بحلم أرض أكتوبر.. خطوات قانونية جديدة وتظلم رسمي

بتروجيت والمقاولون

بتروجت يهزم المقاولون العرب بهدف ويعتلي صدارة دوري نايل

بالصور

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

