البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب ميشيل عبدالله، نائب راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة، والأخ رامي جمال الكرملي.

الكنيسة تنمو بالإيمان

واستهل صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية بالتأكيد على أن الكنيسة تنمو بالإيمان كما يقول سفر أعمال الرسل "فَكَانَتِ الْكَنَائِسُ تَتَشَدَّدُ فِي الإِيمَانِ وَتَزْدَادُ فِي الْعَدَدِ كُلَّ يَوْمٍ." (أع 16: 5)، داعيًا الجميع إلى الإيمان بخبز الحياة الذي هو الرب يسوع.

كذلك، أجرى بطريرك الأقباط الكاثوليك حوارًا مفتوحًا أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد الأب البطريرك للمحتفى بهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، وحضور القداس الإلهي، وفعل أعمال الخير.

وفي نهاية الاحتفال، قام غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.