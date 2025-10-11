طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

يبحث الكثير من محبي الحلويات عن طريقة عمل الإنجليش كيك الأصلية في المنزل، خاصة بوصفة الشيف محمد حامد الذي اشتهر بتقديم وصفات ناجحة وسهلة التحضير.

ويُعد الإنجليش كيك من أشهر أنواع الكيك الغربي التي تُقدم في المناسبات أو كتحلية مع الشاي، ويتميز بطعمه الغني وقوامه الهش.

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

المكونات:

نصف كيلو زبدة طرية

نصف كيلو سكر بودرة

5 بيضات

دقيق حسب الحاجة (حتى يتماسك الخليط)

رشة ملح

فانيليا

طريقة التحضير:

ـ سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ـ في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح القوام كريميًا فاتح اللون.

ـ أضيفي البيض تدريجيًا مع استمرار الخفق، ثم أضيفي الفانيليا ورشة الملح.

ـ ضعي الدقيق تدريجيًا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

ـ اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق.

ـ اخبزي الكيك لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

ـ يُترك الكيك ليبرد ثم يُقدم مع الشاي أو القهوة.

نصائح الشيف محمد حامد

ـ يُفضل استخدام زبدة بدرجة حرارة الغرفة للحصول على قوام هش.

ـ يمكن إضافة مكسرات أو فواكه مجففة حسب الرغبة لإضفاء نكهة مميزة.

ـ لا تفتحي باب الفرن أثناء الخَبز حتى لا يهبط الكيك.