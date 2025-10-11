مش عارفة الناس متغاظة ليه؟.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها من أحمد عبد المنعم

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي كواليس تعارفها بزوجها الحالى رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، بعد ان احتفلوا بحفل زفافهما امس وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وقالت إيناس الدغيدي في أول تعليق لها، “مش عارفة الناس متغاظة ليه مع إنى بديهم أمل فى الحياة وطاقة إيجابية”.

إيناس الدغيدي تكشف كواليس تعارفها على زوجها

وقالت إيناس الدغيدي فى اول ظهور بعد الزواج عبر برنامج الصورة مع لميس الحيددي ، تقديم الإعلامية لميس الحديدي ، أن جالست قاريء فنجان قبل تعارفها على زوجها وتنبأ لها بأنها ستقابل شخص اسمه أحمد ، وبعدها تعرفت بالفعل عليه عن طريق صديق فنان مشترك بينهما .

وقال زوجها أحمد عبد المنعم ، انه معجب بشخصية إيناس الدغيدي ومتابع جيد لها بسبب صراحتها وأرائها الجريئة وانه يعتبرها شخصية ذو قلب أبيض ولا تخشي ان تتحدث بشكل صريح لذلك قرر الزواج منها فور معرفته بها.

وعن حياته الشخصية ، قال احمد عبد المنعم انه تزوج مرة واحدة ولديه ٣ ابناء.

زواج ايناس الدغيدي من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم

واحتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم بعيدا عن الصحافة والإعلام.

وأقيم الاحتفال بزواج إيناس الدغيدي، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في إحدى الفيلات، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

وشهد الاحتفال أول ظهور لابنة المخرجة إيناس الدغيدي.

جاء ذلك بعدما عقدت إيناس الدغيدي قرانهما فجأة، ولم تقم حفل زفاف، ونشرت صورها مع زوجها في شهر سبتمبر الماضي.

إيناس الدغيدي وزوجها

نشرت المخرجة إيناس الدغيدي، صورتها مع زوجها أحمد، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك بعد عقد قرانهما الشهر الماضي.

وكتبت إيناس الدغيدي، تعليقًا طويلًا على صورتها مع زوجها، قائلة: «أصدقائي الغاليين.. كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا والتنمر على معنى جميل في الحياة.. ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان».

وأضافت إيناس الدغيدي: «لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ويقتصر على العائلة فقط.. لكم أصدقائي كل المحبة.. ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين.. وعقبال عندكم يا حبايب.. إيناس & أحمد».

زواج إيناس الدغيدي

المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي تبلغ من العمر 70 عامًا بحسب ما أعلنت في أحد البرامج اللبنانية، تزوجت مرة وحيدة من طبيب أسنان شهير يدعي نبيل معوض، وهو والد ابنتها الوحيدة “حبيبة”، واستمرت الزيجة لما يقرب من 30 عامًا، وانفصلا؛ بسبب الملل الزوجي- بحسب تصريحاتها.

زيجات إيناس الدغيدي

الزوج الأول للمخرجة إيناس الدغيدي كان مسيحي الديانة، وقد اعتنق الدين الاسلامي من أجل الزواج منها، وقد رفض والدها حضور عقد القران، وكشفت في أحد حوارتها التليفزيونية، أن طليقها لم يدخل منزل والدها إلا في جنازته