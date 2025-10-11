قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعم شهي.. اعرفي طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

اسماء محمد

يعد طاجن البطاطا بالبشاميل من الأكلات الشهية التى تمنح الجسم قدر كبير من التدفئة فى فصل الشتاء.

نعرض لكم طريقة عمل البطاطا بالبشاميل من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البطاطا


 كيلو بطاطا مشوية مهروسة

¼ كوب زبدة مذابة

 ½ كوب سكر بني ناعم

 2 بيضة

 3/2 كوب حليب مكثف محلى

 2 ملعقة كبيرة عصير برتقال

 ½ ملعقة صغيرة قرفة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح

للبشاميل:
 1 و ½ كوب حليب كامل الدسم
 كوب حليب مكثف محلى
 ملعقة صغيرة سكر
 2 ملعقة كبيرة دقيق
 2 ملعقة كبيرة زبدة
 2 حبات مستكة مطحونة
 ¼ ملعقة صغيرة الفانيليا
 ¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون


طريقة عمل صينية البطاطا بالبشاميل


في بولة كبيرة ضعي البطاطا مع الزبدة والسكر والحليب والعصير وقلبي جيدا ثم ضعي القرفة وجوزة الطيب وكملى تقليب.


افردي البطاطا في صينية فرن أو بايركس ثم ضعي عليها البشاميل  وادخليها على الرف الأوسط فى الفرن حتى يحمر الوجه.


لعمل البشاميل:

فى بولة على النار سخني الزبدة مع المستكة وضعي عليها الدقيق وقلبي حتى يصبح اللون ذهبي.


أضيفي السكر والقرنفل والفانيليا والمستكة والحليب مع الاستمرار في التقليب حتى يغلظ القوام.

أضيفي الحليب المكثف على الخليط وقلبيه ثم ارفعيه من على النار ويوضع على صينية البطاطا بعد تجهيزها.

