ويتكوف يزور قاعدة عسكرية في غزة للتأكد من انسحاب قوات الاحتلال منها

زار المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط “ستيف ويتكوف”، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال “براد كوبر”، قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، اليوم السبت؛ بهدف التأكد من استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية وفقًا للخطوط المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وكتبت مراسلة شبكة "فوكس نيوز"، “جنيفر جريفين”- في منشور عبر منصة “إكس”-: "المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف برفقة قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، زارا القوات الإسرائيلية داخل قاعدة في غزة؛ لتأكيد أن الانسحاب المتفق عليه قد اكتمل".

ونشرت جريفين، صورة للزيارة، لافتة إلى أن ويتكوف وكوبر عادا لاحقًا إلى إسرائيل.

وكان ويتكوف قد أعلن، في منشور سابق أمس، أن القيادة المركزية الأمريكية أكدت استكمال الجيش الإسرائيلي انسحابه من مناطق محددة في قطاع غزة وفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الزيارة، في الوقت الذي بدأ فيه العدّ التنازلي لفترة الـ 72 ساعة التي مُنحت لحركة حماس لإتمام الإفراج عن بقية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر لإنهاء الحرب في قطاع غزة.