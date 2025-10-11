قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رخيصة وبتتحضر فى ثواني .. 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط

ارتفاع الضغط
ارتفاع الضغط
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الرجال والنساء من ارتفاع الضغط لذا نكشف في هذا التقرير عن وصفات طبيعية تساعد فى علاجه بدون آثار جانبية.

ووفقا لما جاء فى موقع “tuasaude” نعرض لكم 3 وصفات طبيعية لعلاج ارتفاع الضغط .


 ماء الشوفان


يحتوي الشوفان على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة، مثل الأفينانثراميدات وتساعد هذه المركبات على تخفيف الإجهاد التأكسدي وزيادة إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم.

مكونات

ملعقتين كبيرتين من الشوفان
1 لتر من الماء
 

طريقة الاستخدمات

امزج الشوفان والماء في الخلاط حتى يمتزج تمامًا واشرب كوبًا من هذا الماء صباحًا على معدة فارغة وقبل كل وجبة.

شاي الكركم


يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مادة ذات تأثير مضاد للأكسدة قوي يُساعد على مكافحة الجذور الحرة، ويُحسّن وظائف الأوعية الدموية ويُساعد على توسيعها.

مكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
150 مل من الماء المغلي


طريقة الاستخدام

أضف مسحوق الكركم إلى الماء المغلي واتركه لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة وبعد أن يبرد، اشرب ما يصل إلى ٣ أكواب يوميًا بين الوجبات.

عصير الرمان


تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على تعزيز توسع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية المثلى، مما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.

مكونات

1 رمانة
كوب واحد من الماء
 

طريقة الاستخدام

قطّع الرمان وأخرج بذوره من القشرة ، ثم اخلطه في الخلاط مع الماء حتى تتفتت جميع البذور و صفّ المشروب واشربه، ويفضل بدون تحلية.

