وزير الحرب الأمريكي: تشكيل قوة مشتركة جديدة لسحق عصابات المخدرات في الكاريبي

أ ش أ

أعلن وزير الحرب الأمريكي “بيت هيجسيث”، أن وزارته بصدد تشكيل قوة مهام مشتركة جديدة لمكافحة المخدرات، بهدف "سحق" عصابات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

وقال هيجسيث، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم السبت: "بتوجيه من الرئيس، تُنشئ وزارة الحرب قوة مهام مشتركة جديدة لمكافحة المخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية للولايات المتحدة لسحق العصابات ووقف السم وحماية أمريكا".

وأضاف الوزير: "الرسالة واضحة: إذا قمت بتهريب المخدرات نحو سواحلنا؛ فسنوقفك بقوة".

ويأتي إعلان تشكيل القوة الجديدة؛ في وقت كثّفت فيه إدارة ترامب عملياتها العسكرية ضد قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في الكاريبي. ووفقًا للوزارة الأمريكية، فقد تم تنفيذ 4 ضربات ضد أهداف بحرية خلال الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن مقتل 21 شخصًا.

وكانت أحدث هذه الضربات قد وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم تفجير قارب في المياه الدولية يُعتقد أنه كان يحمل شحنة مخدرات، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

ويُتوقَع أن تُشرف القوة الجديدة على عمليات عسكرية واستخباراتية في إطار القيادة الجنوبية، التي تشمل منطقة واسعة من أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث يُعد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة تحديًا أمنيًا مستمرًا.

