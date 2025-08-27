نحو خدمة جديدة.. رسامة شمامسة بكنيسة العذراء ومارجرجس بقرية السجن

صلى نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بقرية السجن، قطاع الفتح بمديرية التحرير، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لنيافته لقطاع الفتح بمديرية التحرير بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

رسامة شمامسة جدد

عقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٤ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى ٨ آخرين شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

بعد انتهاء القداس الإلهي، وزع نيافته الهدايا على الخريجين من أبناء الكنيسة، كما تفقد منشآت الكنيسة وخدماتها، وقابل أيضًا بعض المسئولين الذين حضروا للترحيب بنيافته.

شارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها وشعبها.