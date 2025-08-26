محطة تاريخية للكنيسة الكاثوليكية.. سيامة المطران ميخائيل فرحا برعاية البطريرك يوسف العبسي وبمشاركة بطاركة الشرق

ترأس غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، قداس السيامة الأسقفية للأب مخول فرحا، باسم المطران ميخائيل، ليكون رئيسًا لأساقفة إيبارشية بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك، وذلك ببازيليك القديس بولس الرسول للآباء البولسيين، بحريصا، بلبنان.

حدث كنسي بارز

شارك في الصلاة والاحتفال المطرانان الشاهدان الراسمان: سيادة المطران جاورجيوس حداد، رئيس أساقفة قيصرية فيلبس ومرجعيون وتوابعها، وسيادة المطران جورج خوام، رئيس أساقفة اللاذقية وطرطوس وتوابعها، بحضور عدد من أعضاء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك.

وشهد الاحتفال حضور وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر: سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، نيابة عن شعب النيابة الرسولية بمصر، والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، نيابة عن جميع أعضاء الرهبنة بمصر.

كذلك، حضر الاحتفال غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وغبطة البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، والأب كريستوف ماريا، ممثلًا عن الرئيس العام للرهبانية الكرملية في العالم، وعدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة، والكهنة، ورؤساء مختلف الرهبانيات الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى ممثل عن فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

أقيمت صلوات إعلان الإيمان، تلاها، حلول نعمة رئاسة الكهنوت بوضع الإنجيل على رأس الأب مخول، ثم تم تسلميه الملابس الأسقفية.

وفى نهاية القداس، تم تسليم المطران الجديد عصا الرعاية، كما المونسينيور باولو بورجيا، السفير البابوي بلبنان كلمة نيابه عن مجمع الكنائس الشرقية، متمثلة فى رئيسها، غبطة الكاردينال كلاوديو غوجيروتي.

وفي كلمته، قدم سيادة المطران ميخائيل فرحا كلمات الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في الاحتفال، والذي حضروا من أماكن مختلفة، معبرًا عن امتنانه للرب، ولكافة من رافقه خلال مسيرته التكوينية، والكهنوتية، شاكرًا أيضًا سيادة المطران جاورجيوس إدوار ضاهر، مطران طرابلس وسائر الشمال، والذي خدم إيبارشية بعلبك وتوابعها كمدبر بطريركي، وذاكرًا بكل الخير فترة خدمته كمفوض عام للرهبنة الكرملية بمصر.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر سيادة المطران ميخائيل فرحا، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

الجدير بالذكر أن طيب الذكر قداسة البابا فرنسيس كان قد اعتمد انتخاب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، الأب مخول فرحا، ليكون رئيسًا لأساقفة إيبارشية بعلبك وتوابعها، خلفًا لسيادة المطران إلياس رحال.