البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا يوأنس بعد عودته من أمريكا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم، نيافة الأنبا يوانس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، بعد عودته من مهمة كنسية في نيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، رافقه فيها نيافة الأنبا يوسف مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المهمة.

وناقش قداسته التقرير الذي قدمه نيافته بعد مقابلات مستفيضة مع نيافة الأنبا جابرييل الأسقف العام في نيوچيرسي ومع الآباء كهنة كنائس چيرسي ونيوچيرسي، ووافق على كل التوصيات الواردة فيه راجيًا سلامًا للجميع.

كان قداسة البابا قد استقبل نيافة الأنبا يوأنس، يوم الجمعة ٢٢ اغسطس الجاري، عيد السيدة العذراء مريم، وذلك عقب انتهاء احتفالات العذراء في ديرها بدرنكة، بأسيوط.

واطمئن قداسته على تواجد الجموع الغفيرة أيام الاحتفالات، معربًا عن تقديره للسيد محافظ أسيوط على اهتمامه بالاحتفالات، وزيارته الميدانية مثمنًا دور كافة أجهزة الدولة الأمنية والنيابية والتنفيذية والشعبية، راجيًا بركة العذراء مريم لبلادنا العزيزة مصر.