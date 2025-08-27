قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
من الحب ما قتل.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب
طفلة الشيبسي تتصدر السوشيال ميديا.. ووالدها: بنتي حنينة بالفطرة
برلمانية: زيارة رئيس الإمارات لمصر تدفع التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية
بتكلفة 7.8 مليون جنيه .. افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بالمنيا لخدمة المواطنين
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
أخبار البلد

منقذًا وقدوة ومجددًا.. البابا تواضروس يوضح أدوار المسيح الثلاثة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

استكمل قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية، سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة"، مسلطًا الضوء على موضوع "رحلة الجوع والشبع في الكتاب المقدس". 

أوضح قداسته أن المسيح جاء للعالم بثلاثة أدوار رئيسية، هي: منقذًا للبشر، ومجددًا لطبيعتهم، وقدوة ومثالًا لهم، مؤكدًا أن الخطية هي السبب وراء "الجوع" الروحي الذي يعيشه الإنسان، وأن "الشبع" الحقيقي لا يكون إلا بيد الله.

واستهل قداسته حديثه بتأكيد أن الخطية هي السبب الأول في جوع الإنسان الداخلي منذ سقوط آدم وحواء، مشيرًا إلى أن الجوع ليس فقط جسديًا، بل روحيًا ونفسيًا أيضًا، ولا يملؤه إلا الله.

وأوضح أن السيد المسيح هو الشبع الحقيقي للإنسان من خلال:

كونه المنقذ الذي قدّم ذاته ذبيحة ممتدة للعالم.

كونه المجدد لطبيعتنا والمعطي قوة لكل مؤمن.

كونه القدوة والمثال الدائم في حياتنا.

وتناول البابا صور الشبع داخل الكنيسة، والتي تتمثل في: قراءة كلمة الله يوميًا، سر الإفخارستيا (التناول)، لقمة البركة (الألوجية)، وجبة الأغابي بعد القداس، وفترات الصوم كإعلان أن الحياة من الله وليست من الطعام.

واختتم قداسته بالتأكيد على أن المسيح هو الشبع الحقيقي للنفس، موصيًا بحفظ قول السيد المسيح:

 "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (مت ٥: ٦).

البابا تواضروس الثاني حكايات الشجرة المغروسة الكتاب المقدس

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

حريق هائل بالمحلة

إصابة 3 أشخاص في حريق هائل بمصنع كاوتش بقرية ميت الحارون بزفتى

حريق

السيطرة على حريق نشب في 3 منازل عشوائية بالقليوبية

حريق - أرشيفية

إخماد حريق في مدخنة مطعم شهير بـ حلوان

بالصور

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

