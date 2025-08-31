رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في المهرجان الكرازي للخدمة السودانية | صور

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في المهرجان الكرازي الثاني التابع للخدمة السودانية، تحت شعار "أتحيا هذه العظام"، بحضور المطران الدكتور ياسر إيريك، العميد هاني شنودة، عميد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، والقس الدكتور ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بالكاتدرائية.

وقال رئيس الأساقفة في كلمتهِ: يد الرب يعمل فينا ليعلّمنا التواضع والاعتراف بخطايانا، وأحيانًا يقودنا لمكان الجفاف حيث نشعر بالموت والضعف، حتى ندرك حاجتنا الحقيقية إليه. وهناك فقط يبدأ الروح القدس أن يحيينا من جديد ويمنحنا حياة. فجميعنا جئنا اليوم بتوقعات مختلفة، لكننا نشترك في عطش واحد لمقابلة الله. والمسيح وعدنا قائلًا: "مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ."

الروح القدس هو الماء الحي

واستكمل: تذكرنا الكتاب المقدس: «إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيُقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ»، مؤكدًا أن الروح القدس هو الماء الحي الذي يملأ قلوبنا بالحياة. ولأجل أن نحفظ هذا الماء النقي، يلزم أن تبقى حياتنا نقية، مفتوحة للروح القدس ليكمل عمله فينا ويتمم مشيئة الله.

وقال المطران ياسر إيرك في بداية كلمته: نقف اليوم بامتنان عميق لمصر العزيزة، هذه الأرض التي لم تكن لنا مجرد مكان إقامة، بل صارت لنا بيتًا ثانٍ وملجأ للأمان. نشكر شعبها الكريم الذي استقبلنا بقلوب مفتوحة واحتضان صادق، وفتح بيوته وكنائسه لنا بمحبة. كما نشكر الكنائس بكل طوائفها التي لم تتردد أن تفتح أبوابها أمامنا كسودانيين، لتكون لنا أماكن اجتماع وعبادة وشركة روحية.