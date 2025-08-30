تخريج دفعة القمص أرسانيوس موريس من مركز الكاروز بـ مارجرجس سوهاج

احتفل مركز الكاروز لإعداد الخدام بكنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج بتخريج دفعة جديدة من الخدام بعد انتهاء دراستهم بالمركز التي امتدت لعامين دراسيين.

خدام جدد للكنيسة

وألقى نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة كلمة عن الخدمة ومسؤولية الخادم، ثم سلم الخريجين شهادات التخرج.

وحملت الدفعة، البالغ عددها ٢٢٣ شاب وشابة من المرحلة الثانوية، اسم المتنيح القمص أرسانيوس موريس، المشرف على مركز الكاروز تكريمًا له، حيث أنه غادر عالمنا الفاني يوم ١ مايو الماضي قبل أشهر من تخريج هذه الدفعة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في قرية كوم المحرص التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأيقونات والأواني لخدمة المذبح، كما صلى نيافته عقب صلاة الصلح صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشاركه الصلوات عدد من الآباء الكهنة.