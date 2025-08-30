غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

اختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

الرياضة الروحية

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأرشمنديت كميل ملحم، مسؤول برادو الشرق الأوسط، والأب يوحنا بخيت، مسؤول برادو مصر، وعدد من الآباء الكهنة.

وفي كلمة العظة، تأمل الأب البطريرك في قراءات الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أن الجماعة المسيحية ليست من صُنع أيدينا، بل من صُنع (عطية) الروح القدس، الذي يمنح كل واحد منا موهبة، لمنفعة الكنيسة التي تخدم العالم، مشيرًا إلى روحانية، وأعمال، ورسالة البرادو.

وأضاف غبطة أبينا البطريرك: نحن لا نُسال عن معرفتنا، ومبادرتنا، ولكن عن محبتنا، وعدد مرات اعترافنا بشخص المسيح في الفقراء، لأننا بحاجة إلى الاعتراف كل يوم بفقرنا أمام الله.

واختتم بطريرك الأقباط الكاثوليك تأمله ببعض التوصيات الرعوية لجميع أعضاء البرادو، خاصة المتقدمين لإعلان الوعد.

تضمن القداس الإلهي أيضًا إعلان الوعد للمشاركين العلمانيين في جمعية البرادو، أمام مسؤول البرادو بالشرق الأوسط، كما تم تقديم نبذة تعريفية عن البرادو، ومؤسسها، بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات التي تقدمها.

الجدير بالذكر أن الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط، لهذا العام، أقيمت في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى الثلاثين من أغسطس الجاري.