الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أم المخلص ببردنوها

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة أم المخلص، ببردنوها.

السهر الروحي

جاء ذلك بمشاركة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "السهر الروحي".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأنبا باسيليوس المحتفى بهم في لقاء أبوي.

وأكد الأب المطران لأبنائه وبناته أهمية معايشة كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة.