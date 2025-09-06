وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة براتب يصل إلى 10 آلاف جنيه.. أخر موعد للتقديم

كشفت وزارة العمل، عبر النشرة القومية للتوظيف لشهر سبتمبر 2025، عن توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف لائقة للشباب من مختلف المؤهلات والتخصصات.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة شاملة لدعم سوق العمل، حيث تم الإعلان عن 90 فرصة عمل بإحدى الشركات العاملة في مجال "الفاست فود"، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة المطلوبة.

تفاصيل الوظائف المتاحة

حددت الوزارة التخصصات المطلوبة وشروط الالتحاق على النحو التالي:

20 مدير مطعم

يشترط الحصول على مؤهل عالٍ.

الفئة العمرية المطلوبة: من 25 إلى 35 عامًا.

الراتب يتراوح بين 7000 إلى 10 آلاف جنيه حسب سنوات الخبرة.

20 استيورد كرو (Steward Crew)

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ.

السن المطلوب: من 21 إلى 30 عامًا.

الراتب يتراوح بين 6400 إلى 6550 جنيهًا.

50 عضو فريق (Team Member)

المؤهل المطلوب: مؤهل متوسط.

السن من 18 إلى 30 عامًا.

الراتب يتم تحديده وفق ضوابط الشركة وظروف العمل.

مواقع العمل المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن فرص التعيين متاحة في عدة مناطق داخل القاهرة الكبرى، وتشمل:

مدينة الرحاب

مدينتي

مدينة العبور

وتم الإعلان عن المدير المسؤول للتقديم وهو محمد عاطف، عبر الأرقام التالية:

01012245343

01000879097

طرق التقديم على الوظائف

أكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف متاح طوال شهر سبتمبر 2025 من خلال عدة قنوات، تشمل:

التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

التقديم عبر مديريات العمل بالمحافظات.

التواصل مباشرة مع أرقام الشركات المعلنة في البيان.

التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل https://www.manpower.gov.eg/ .

دعم الشباب

أوضحت الوزارة أن الإعلان يأتي في إطار سعيها المستمر لتقليل معدلات البطالة، وفتح آفاق جديدة للشباب في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات التي تتطلب طاقات شبابية ومرونة في ساعات العمل مثل قطاع الفاست فود، الذي يشهد توسعًا متزايدًا في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

فرص واعدة برواتب مجزية

تؤكد هذه الوظائف أن القطاع الخاص يواصل لعب دور محوري في دعم خطط التشغيل، حيث توفر هذه الشركات بيئة عمل سريعة النمو مع رواتب مجزية قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، مما يفتح المجال أمام الشباب لاكتساب خبرات مهنية واسعة وفرص ترقٍ وظيفي مستقبلية.