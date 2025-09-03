قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير العمل: القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% لـ25% من الأجر التأميني

وزير العمل
وزير العمل
محمد البدوي

قال محمد جبران، وزير العمل، إن وزارة العمل تصر على عمل عقديين للعامل وصاحب العمل لضمان أجر عادل وتأمين وتأمينات اجتماعية وصاحب العمل الذي لا يمضي عقد للعامل يعتبر بمثابة عقد عمل دائم لهذا العامل، وتنفيذ القانون إجباري علي الجميع وأصدرنا القانون لتطبيقه بكل حذافيره.

وأضاف وزير العمل، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور" مع الإعلامية "هبة جلال" إلي أن القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني وفرق التفتيش بالوزارة يتم تقسيم عملها بحيث يكون التفتيش علي بند واحد ولمدة زمنية محددة ثم الانتقال لبند آخر، والتعليم الجيد أهم من التدريب والاهتمام بالتعليم الفني هو الأساس.

العمالة المصرية بالخارج 

وأضاف وزير العمل، أن 70% من العمالة في ألمانيا من خريجي التعليم الفني والمدارس التكنولوجية والتطبيقية دورها مهم لتأهيل العمالة المصرية، وبدأنا في عمل بروتوكولات مع كبري الشركات والجامعات لتدريب العمال بشكل عملي وواقعي وخاطبنا وزير البترول للتوسع في تدريب العمالة بمواقع العمل البترولية.

 التدريب مع القطاع الخاص 

وتابع وزير العمل، بدأنا مع القطاع الخاص لعمل مراكز تدريب متطورة وتعاقدنا مع شركة إيطالية لتدريب عمال مصريين للسفر للعمل بإيطاليا وبدأنا نتجه الي أوروبا للتسويق الجيد للعمالة المصرية ولا يوجد دولة في العالم ليس لديها تصريح عمل للأجانب.

وزير العمل قانون العمل قانون العمل الجديد الأجر التأميني استمارة 6

