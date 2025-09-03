وزير العمل: القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% لـ25% من الأجر التأميني

قال محمد جبران، وزير العمل، إن وزارة العمل تصر على عمل عقديين للعامل وصاحب العمل لضمان أجر عادل وتأمين وتأمينات اجتماعية وصاحب العمل الذي لا يمضي عقد للعامل يعتبر بمثابة عقد عمل دائم لهذا العامل، وتنفيذ القانون إجباري علي الجميع وأصدرنا القانون لتطبيقه بكل حذافيره.

وأضاف وزير العمل، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور" مع الإعلامية "هبة جلال" إلي أن القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني وفرق التفتيش بالوزارة يتم تقسيم عملها بحيث يكون التفتيش علي بند واحد ولمدة زمنية محددة ثم الانتقال لبند آخر، والتعليم الجيد أهم من التدريب والاهتمام بالتعليم الفني هو الأساس.

العمالة المصرية بالخارج

وأضاف وزير العمل، أن 70% من العمالة في ألمانيا من خريجي التعليم الفني والمدارس التكنولوجية والتطبيقية دورها مهم لتأهيل العمالة المصرية، وبدأنا في عمل بروتوكولات مع كبري الشركات والجامعات لتدريب العمال بشكل عملي وواقعي وخاطبنا وزير البترول للتوسع في تدريب العمالة بمواقع العمل البترولية.

التدريب مع القطاع الخاص

وتابع وزير العمل، بدأنا مع القطاع الخاص لعمل مراكز تدريب متطورة وتعاقدنا مع شركة إيطالية لتدريب عمال مصريين للسفر للعمل بإيطاليا وبدأنا نتجه الي أوروبا للتسويق الجيد للعمالة المصرية ولا يوجد دولة في العالم ليس لديها تصريح عمل للأجانب.