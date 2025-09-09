سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

نستعرض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه للبيع، و5577 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 سعر 5133 جنيهًا للبيع، و5112 جنيهًا للشراء. أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4900 جنيه للبيع، و4880 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 4200 جنيه للبيع، و4183 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع، و3253 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 2800 جنيه للبيع، و2789 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 174.180 جنيهًا للبيع، و173.469 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 39.200 جنيه للبيع، و39.040 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار سعر 3635.97 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

البيع: 5600 جنيه

الشراء: 5577 جنيها

عيار 22:

البيع: 5133 جنيها

الشراء: 5112 جنيها

سعر الذهب عيار 21

البيع: 4900 جنيه

الشراء: 4880 جنيها

عيار 18:

البيع: 4200 جنيه

الشراء: 4183 جنيها

عيار 14:

البيع: 3267 جنيها

الشراء: 3253 جنيها

عيار 12:

البيع: 2800 جنيه

الشراء: 2789 جنيها

الأونصة:

بالجنيه: 174.180 للبيع / 173.469 للشراء

بالدولار: 3635.97 دولار

الجنيه الذهب:

البيع: 39.200 جنيه

الشراء: 39.040 جنيها