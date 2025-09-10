قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسواق ومحلات الصاغة استقرارًا واضحًا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 عند نفس مستويات إغلاق أمس الثلاثاء، والتي كانت قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة المتداولة. 

هذا التراجع جاء بعد موجة صعود قوية في الأسعار تأثرت بالارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا، حيث سجل المعدن الأصفر 3651 دولارًا للأونصة، بينما قفزت العقود الآجلة إلى 3694 دولارًا بمكاسب بلغت 0.80%.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21  وهو الأكثر تداولًا في مصر ، نحو 4880 جنيهًا للبيع، و4855 جنيهًا للشراء. 

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 24  الأعلى قيمة والأغلى بين الأعيرة / عند 5577.25 جنيه للبيع، و5548.5 جنيه للشراء.

أما سعر الذهب عيار 22 فقد سجل 5113 جنيهًا للبيع، و5087 جنيهًا للشراء. 

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4191 جنيهًا للبيع، و4163 جنيهًا للشراء داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3245 جنيهًا للبيع، و3237 جنيهًا للشراء. بينما سجل سعر الذهب عيار 12 حوالي 2789 جنيهًا للبيع، و2775 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب، والذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، حوالي 39040 جنيهًا للبيع، و38840 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

 أما سعر أونصة الذهب في مصر فقد بلغ 3628.22 دولارًا للبيع، و3627.93 دولارًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة أمس الثلاثاء، مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات الأمريكية، في ظل تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3651.38 دولارًا للأوقية، فيما سجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 3690.90 دولارًا بزيادة 0.4%.

توضح حركة أسعار الذهب اليوم أن سوق الصاغة يسير بخطى متوازية مع السوق العالمي، حيث أن أي تغير في سعر الأونصة دوليًا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل مصر. 

ورغم استقرار الأسعار اليوم، إلا أن حالة الترقب تسيطر على المستثمرين والتجار في انتظار القرارات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، والتي قد تعطي دفعة جديدة للمعدن الأصفر أو تدفعه للتراجع.

سعر الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب سعر الذهب الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

شرايين

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هرمون الكورتيزول الخفي يدمر صحتك بهذه الطريقة.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني يغني علن الأنسولين

العدس

طريقة عمل سلطة العدس البني والذرة

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد