عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

شهدت أسواق ومحلات الصاغة استقرارًا واضحًا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 عند نفس مستويات إغلاق أمس الثلاثاء، والتي كانت قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة المتداولة.

هذا التراجع جاء بعد موجة صعود قوية في الأسعار تأثرت بالارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا، حيث سجل المعدن الأصفر 3651 دولارًا للأونصة، بينما قفزت العقود الآجلة إلى 3694 دولارًا بمكاسب بلغت 0.80%.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر تداولًا في مصر ، نحو 4880 جنيهًا للبيع، و4855 جنيهًا للشراء.

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة والأغلى بين الأعيرة / عند 5577.25 جنيه للبيع، و5548.5 جنيه للشراء.

أما سعر الذهب عيار 22 فقد سجل 5113 جنيهًا للبيع، و5087 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4191 جنيهًا للبيع، و4163 جنيهًا للشراء داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3245 جنيهًا للبيع، و3237 جنيهًا للشراء. بينما سجل سعر الذهب عيار 12 حوالي 2789 جنيهًا للبيع، و2775 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب، والذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، حوالي 39040 جنيهًا للبيع، و38840 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

أما سعر أونصة الذهب في مصر فقد بلغ 3628.22 دولارًا للبيع، و3627.93 دولارًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة أمس الثلاثاء، مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عائدات السندات الأمريكية، في ظل تزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3651.38 دولارًا للأوقية، فيما سجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 3690.90 دولارًا بزيادة 0.4%.

توضح حركة أسعار الذهب اليوم أن سوق الصاغة يسير بخطى متوازية مع السوق العالمي، حيث أن أي تغير في سعر الأونصة دوليًا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل مصر.

ورغم استقرار الأسعار اليوم، إلا أن حالة الترقب تسيطر على المستثمرين والتجار في انتظار القرارات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، والتي قد تعطي دفعة جديدة للمعدن الأصفر أو تدفعه للتراجع.