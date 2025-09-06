قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 6-9-2025

محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا طفيفا مع ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 6-9-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وفقد سعر جرام الذهب اليوم السبت نحو 5 جنيهات من قيمته في المتوسط مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

تحركات الذهب

ووسجل سعر جرام المعدن الأصفر زيادة وصلت 60 جنيه على الأقل في ختام تعاملات أمس ليكلل صعوده منذ مطلع الأسبوع الماضي لما يقارب من 230 جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر قيمة مسجل في قيمة وسعر جرام الذهب اليوم نحو 4845 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5537 جنيه للبيع و 5565 جنيه للشراء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4845 جنيه للبيع و 4870 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 4152 جنيه للبيع و 4174جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3230 جنيه للبيع و 3246 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.76 ألف جنيه للبيع و 38.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلي 3586 دولار للبيع و 3587 دولار للشراء.

 الذهب يسجل أرقامًا قياسية عالميًا.. والسوق المحلي يتأثر بشدة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3535 دولارًا، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل.

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث عالميًا، بنسبة تصل إلى 95%، بينما تمثل النسبة المتبقية عوامل داخلية، أبرزها العرض والطلب.

 الدولار يلعب دورًا حاسمًا في تحجيم الارتفاعات محليًا

أوضح “ميلاد” أن سعر عيار 21 من الذهب كان من الممكن أن يسجل ما يقرب من 5000 جنيه للجرام، لولا الانخفاضات الأخيرة في سعر الدولار داخل السوق المصري، حيث وصل إلى 48 جنيهًا تقريبًا، مما خفف من وطأة ارتفاع الذهب عالميًا على المستهلك المصري.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في العالم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، خاصة في ظل اتجاه بعض الدول – مثل الصين – إلى زيادة احتياطاتها من الذهب عبر الشراء المستمر، الأمر الذي يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

محافظ الشرقية
انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

