موعد ومكان عزاء فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام
عمرو أديب عن محاربة إسرائيل: خليك حكيم وثق إن الرئيس هياخد القرار الصح
أسعار 30 سلعة تموينية مخفضة ضمن مقررات دعم سبتمبر 2025
المغرب يحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026
إبراهيم نجم من البرازيل: أي جماعة تتبنى الإرهاب مخالفة للشرع
تعليق مثير من فتحي سند على فوز منتخب مصر وموقف مباراة بوركينا فاسو
ترامب : سيتم إسقاط الطائرات الفنزويلية إذا عرّضت أمريكا للخطر
أحمد حسن: فوز منتخب مصر على إثيوبيا خطوة على كأس العالم
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025
ترامب : إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئا
موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم
زينة طارق تتوج بالميدالية الذهبية في المستوى الأول ببطولة كأس مصر للجمباز
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر صعودا جديدا مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 6-9-2025، على مستوي محلات الصاغة المصرية.

زيادة الجنيه الذهب اليوم 

وارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بقيمة تبلغ 480 جنيها علي الأقل.

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر  الجنيه اليوم

سجل آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38.8 ألف جنيه للبيع و39 ألف جنيه للشراء.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

تحركات الذهب

مع بداية تداولات اليوم السبت، ارتفع سعر جرام الذهب في المتوسط بقيمة تبلغ 60 جنيها علي الأقل، ليصل مجمل صعوده خلال الأسبوع الجاري مقدار كسر حاجز الـ 280 جنيها علي الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5542 جنيها للبيع و5571 جنيها للشراء.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4850 جنيها للبيع و4875 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4157 جنيها للبيع و4178 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3233 جنيها للبيع و3250 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب اليوم  نحو 3596 دولارا للبيع و3597 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38.8 ألف جنيه للبيع و39 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

إعفاءات ضريبية على الذهب المستعمل

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل وأن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني، وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات.

سعر الذهب اليوم في مصر

أشار «عبد الغني»، إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الأخيرة حتى أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لأن تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار في الذهب كملجأ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وإرتفاع معدل التضخم.

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج الجدي حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
برج القوس حظك اليوم السبت 6 سبتمبر
