عماد الدين حسين: بيان الخارجية رسالة قوية برفض مصر القاطع لمخطط التهجير
عضو جمعية الإبادة الجماعية: المجتمع الدولي متردد في اتخاذ موقف حاسم تجاه إبادة غزة
لا يتقبلون الخسارة.. موسيماني يرفض العودة لتدريب الأهلي
تعيش في دوامة من الهم والغم.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل شائع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-9-2025
علاء عابد: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد تضامننا الكامل مع قضيتهم
المقاولون العرب يوافق على انتقال طارق سليمان لـ أهلي طرابلس
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بعد نجاحها.. الطفلة تمارا حجاج تنضم لـ سفاح التجمع
النمس: إجراءات الاحتلال تزيد معاناة الفلسطينيين.. والموت يحاصر أطفال غزة
موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال
روسيا ترسل مساعدات عاجلة إلى أفغانستان بعد زلزال أودى بحياة أكثر من 2200 شخص
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-9-2025

محمد يحيي

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودا جديدا في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية .

الذهب يرتفع

وجاء معدل ارتفاع سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة، بمقدار 10 جنيهات جديدة مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

تحركات مستمرة للذهب

علي مدار الأسبوع الحالي تحركت اسعار الذهب بمقدار كسر حاجز الـ200 جنيه من بينها 135 جنيه أمس، ليستكمل صعوده مرة أخري بقيمة تقدر بـ 245 جنيه في المتوسط.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4800 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5485 جنيه للبيع و 5514 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3200 جنيه للبيع و 3216 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4114 جنيه للبيع و 4135 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3551 دولار للبيع و 3552 دولار للشراء

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 38.6 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات أمس الخميس، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وافتتحت التعاملات عند 3537 دولارًا، ولامس مستوى 3579 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، وأغلقت عند 3564 دولارًا.

وسجّل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3579 دولارًا ، حيث تخلى المستثمرون عن السندات الحكومية طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم.

يواصل الذهب الحفاظ على مكاسبه الأخيرة فوق 3500 دولار للأوقية، ويجد دعمًا قويًا مع تزايد البيانات التي تشير إلى ضعف سوق العمل، مع تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص أكثر من المتوقع.

