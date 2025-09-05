سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-9-2025

سجلت أسعار الذهب في مصر صعودا جديدا في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية .

الذهب يرتفع

وجاء معدل ارتفاع سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة، بمقدار 10 جنيهات جديدة مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

تحركات مستمرة للذهب

علي مدار الأسبوع الحالي تحركت اسعار الذهب بمقدار كسر حاجز الـ200 جنيه من بينها 135 جنيه أمس، ليستكمل صعوده مرة أخري بقيمة تقدر بـ 245 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4800 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5485 جنيه للبيع و 5514 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3200 جنيه للبيع و 3216 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4114 جنيه للبيع و 4135 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3551 دولار للبيع و 3552 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 38.6 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات أمس الخميس، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وافتتحت التعاملات عند 3537 دولارًا، ولامس مستوى 3579 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، وأغلقت عند 3564 دولارًا.

وسجّل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3579 دولارًا ، حيث تخلى المستثمرون عن السندات الحكومية طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم.

يواصل الذهب الحفاظ على مكاسبه الأخيرة فوق 3500 دولار للأوقية، ويجد دعمًا قويًا مع تزايد البيانات التي تشير إلى ضعف سوق العمل، مع تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص أكثر من المتوقع.