ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يتربع على عرش الكرة المصرية والأفريقية عالميًا في تصنيف الأندية بعد السوبر

إسراء أشرف

حقق نادي بيراميدز إنجازًا تاريخيًا جديدًا بتتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، السبت الماضي.

هذا الانتصار لم يكتف بمنح الفريق أول ألقابه القارية فحسب، بل انعكس أيضًا على موقعه في التصنيف العالمي، حيث قفز بيراميدز إلى المركز 63 عالميًا، وفقًا لأحدث تصنيفات موقع "فوتبول داتا بيز" المتخصص في تقييم أداء الأندية حول العالم.

وبذلك، حافظ بيراميدز على صدارته لقائمة الأندية المصرية والأفريقية، متقدمًا على الأهلي الذي جاء في المركز الـ73 عالميًا، والزمالك الذي حلّ في المرتبة 223 على مستوى العالم.

وفي التصنيف القاري، جاء ترتيب الأندية الأفريقية كالتالي: بيراميدز أولاً، يليه الأهلي، ثم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ثم مازيمبي الكونغولي، فالرجاء البيضاوي المغربي، وأخيرًا الزمالك.

بايرن ميونخ يواصل التفوق عالميًا

أما على الصعيد الدولي، فقد احتفظ بايرن ميونخ الألماني بصدارة تصنيف أندية العالم، مدعومًا بفوزه المثير على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 في "كلاسيكو" البوندسليغا على ملعب "ميونخ أرينا".

البافاري تصدر القائمة متفوقًا على باريس سان جيرمان، وأرسنال، وريال مدريد، بينما جاء ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في المركز السابع، خلف تشيلسي وبرشلونة.

وتسلط الأضواء على ليفربول هذا الأسبوع مع محاولته تدارك سلسلة نتائجه السلبية، حين يواجه آينتراخت فرانكفورت غد الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يُقام على ملعب "دوتش بارك".

بيراميدز الأهلي الزمالك تصنيف الأندية بايرن ميونخ

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

الأعلى للاعلام

خالد عبدالعزيز يخاطب ضياء رشوان للاستفادة من مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالإعلام

الأعلى للجامعات

بناء قاعدة بيانات مركزية ديناميكية لمشروعات البحث العلمي بجامعة الفيوم

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة في الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية الفلكي

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

