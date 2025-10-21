بيراميدز يتربع على عرش الكرة المصرية والأفريقية عالميًا في تصنيف الأندية بعد السوبر

حقق نادي بيراميدز إنجازًا تاريخيًا جديدًا بتتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، السبت الماضي.

هذا الانتصار لم يكتف بمنح الفريق أول ألقابه القارية فحسب، بل انعكس أيضًا على موقعه في التصنيف العالمي، حيث قفز بيراميدز إلى المركز 63 عالميًا، وفقًا لأحدث تصنيفات موقع "فوتبول داتا بيز" المتخصص في تقييم أداء الأندية حول العالم.

وبذلك، حافظ بيراميدز على صدارته لقائمة الأندية المصرية والأفريقية، متقدمًا على الأهلي الذي جاء في المركز الـ73 عالميًا، والزمالك الذي حلّ في المرتبة 223 على مستوى العالم.

وفي التصنيف القاري، جاء ترتيب الأندية الأفريقية كالتالي: بيراميدز أولاً، يليه الأهلي، ثم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ثم مازيمبي الكونغولي، فالرجاء البيضاوي المغربي، وأخيرًا الزمالك.

بايرن ميونخ يواصل التفوق عالميًا

أما على الصعيد الدولي، فقد احتفظ بايرن ميونخ الألماني بصدارة تصنيف أندية العالم، مدعومًا بفوزه المثير على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 في "كلاسيكو" البوندسليغا على ملعب "ميونخ أرينا".

البافاري تصدر القائمة متفوقًا على باريس سان جيرمان، وأرسنال، وريال مدريد، بينما جاء ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في المركز السابع، خلف تشيلسي وبرشلونة.

وتسلط الأضواء على ليفربول هذا الأسبوع مع محاولته تدارك سلسلة نتائجه السلبية، حين يواجه آينتراخت فرانكفورت غد الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يُقام على ملعب "دوتش بارك".