أخبار البلد

التعليم العالي: افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة في الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية الفلكي

نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الأنشطة العلمية والبحثية المشتركة التي تسهم في تطوير الكوادر الشابة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الابتكار وإتاحة الفرص للباحثين في الوطن العربي للتفاعل العلمي وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة في الفيزياء الفلكية، والتي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري بمرصد القطامية الفلكي، وذلك تحت رعاية المعهد وبالتعاون بين الجمعية العلمية للفلك والفضاء بمصر والجمعية العربية الفلكية بالمغرب، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأوضح الدكتور طه رابح أن المدرسة تمثل منصة علمية متميزة تجمع نخبة من العلماء والباحثين والطلاب من مختلف الدول العربية والأجنبية لتبادل الخبرات في أحدث مجالات الفيزياء الفلكية، مؤكدًا أن النسخة الحالية تركز على موضوعات متقدمة تشمل التحليل الطيفي للنجوم المتغيرة والتحليل الكيميائي لمادة ما بين النجوم، إضافة إلى النمذجة الخطية في التحليل الطيفي والدراسات الشاملة للعناقيد النجمية، فضلًا عن التعريف بالتطورات الحديثة في أجهزة الرصد الفلكي بمرصد القطامية وآفاق التعاون الدولي المستقبلية في هذا المجال، إلى جانب التدريب على كيفية الحصول على البيانات من أرشيفات التلسكوبات وإجراء الرصد الاحترافي، وكذلك إعداد وكتابة الأوراق البحثية العلمية.

وشهدت المدرسة هذا العام إقبالًا واسعًا من الباحثين، حيث تقدم لها 50  طالبًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، من بينها بلجيكا والهند وباكستان والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة، يمثلون تخصصات الفلك والفيزياء الفلكية والرياضيات الفلكية والفيزياء.

وقد قامت اللجنة العلمية بدراسة أوراق المتقدمين وسيرهم الذاتية وخطابات الترشيح والتزكية المقدمة من أساتذتهم، وانتهت إلى عدد المشاركين الفعليين 42 طالبًا بعد استكمال إجراءاتهم.

وأكد الدكتور رابح حرص المعهد على تذليل جميع العقبات أمام المشاركين، وتوفير سبل الدعم كافة لضمان نجاح المدرسة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق باسم مصر ومكانة المعهد على المستويين العربي والدولي، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح يشهد مشاركة واسعة من نخبة أساتذة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية في مصر، إلى جانب عدد من العلماء المشاركين من الدول العربية والأجنبية، بما يعكس الدور الريادي لمصر في دعم علوم الفضاء والفلك وتعزيز التعاون العلمي بين الدول العربية، وإعداد جيل جديد من الباحثين القادرين على مواكبة التطورات الحديثة في مجالات البحث العلمي المتخصص.

وتضم اللجنة العلمية للمدرسة نخبة من الأساتذة من مصر والمغرب والجزائر والمجر والولايات المتحدة الأمريكية، فيما تكونت اللجنة التنظيمية من أساتذة وباحثي قسم الفلك بالمعهد، وهم: الدكتور أشرف شاكر، والدكتور المهندس محمد إسماعيل، والدكتورة المهندسة دعاء عيد، والدكتور عبد العزيز عيد، وترأست لجنتي التنظيم الدكتورة هادية سليم، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور طه رابح.

