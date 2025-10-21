قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

نشر تجارب الدول العربية في مشروعات السكن الاجتماعي بمصر

شريف الشربيني
شريف الشربيني
ٱية الجارحى

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، في أعمال الاجتماع الـ71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والذي يعقد في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

 ضم الوفد المصري المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة جهاد هشام و هبه الله جمال منسقي الاتصال بين الوزارة والامانة العامة .

وتضمن جدول أعمال الاجتماع 25 بندا منها مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان العرب، والمستجدات الخاصة بالموقع الإلكتروني للمجلس وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لتفعيل أهدافه، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، وبحث سبل التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجالات الإسكان والتعمير.

استعرضت نفيسة هاشم، أبرز الجهود في متابعة ملف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب فيما يخص جمهورية مصر العربية، والمستجدات بشأن استضافة مصر لمؤتمر الإسكان العربي التاسع على هامش الدورة الـ43 للمجلس والمقرر عقدها في القاهرة ديسمبر 2026 تحت عنوان "نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات" وتم تعميم مسودة المؤتمر على الدول العربية لإبداء الملاحظات حولها.

وتناولت البند الخاص بالدراسة التى تقوم مصر بإعدادها حول تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي وحث كافة الدول العربية للمشاركة بتجاربها لإثراء الدراسة حيث من المقرر إطلاق الدراسة وتعميمها في صيغتها النهائية أثناء فعاليات الدورة الـ43 للمجلس بالقاهرة.

وفي ضوء البند الخاص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تم استعراض الجهود في متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية والأجندة الحضرية الجديدة، وتمت الإشادة بجهود مصر لإطلاقها التقرير الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة ومن المقرر عرضة ضمن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما تناول الاجتماع بنودًا تتعلق بـتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، والدعم الفني في مجال تدريب الكوادر العاملة بقطاع الإسكان والتعمير، وتطبيق الكودات العربية للبناء ومتابعة تنفيذ التحالف العالمي للبناء والتشييد.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة في ختام أعمالها تقريرًا شاملًا يتضمن التوصيات والمقترحات الخاصة ببنود جدول الأعمال إلى المكتب التنفيذي للمجلس يوم الأربعاء المقبل.

