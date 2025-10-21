قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

خطة مصرية باستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

 خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض مسئولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من أنشطة الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا ملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، وكذا الخريطة الاستثمارية بالمحافظات.

         وبدأ مسئولو الجهاز العرض، بالإشارة إلى أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 -2030)، التي تتمثل رؤيتها في أن تصبح مصر أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم، من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والاحتوائية والقدرات الإبداعية العالية.

       كما نوه مسئولو الجهاز إلى أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية تتركز في زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية، بجانب توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلا حرفيا طبيعيا.

         وفي الإطار ذاته، تحدث المسئولون عن محتويات خطة العمل للاستراتيجية، مشيرين إلى أن هناك 32 خطة عمل منفصلة تستهدف اختراق الأسواق المستهدفة (أسواق التصدير والسوق المحلية)، وتعزيز التدريب والإنتاجية للحرف اليدوية، وجاهزية التصدير للمشروعات، وكذلك دعم المصممين وتطوير أدائهم، وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية بعدد يصل لنحو 15 تكتلا، وتحقيق الاستدامة من حيث سلاسل الإمداد الخضراء، فضلا عن تطوير وتعزيز الجهات الداعمة والبيئة الحاضنة.

  كما استعرض مسئولو الجهاز ـ خلال الاجتماع ـ الأنشطة المقترح تنفيذها في المحافظات، لافتين إلى أنها تتمثل في تطوير 15 من التكتلات الحرفية الطبيعية وتوافر قابلية لزيادتها، علاوة على إنشاء متاجر حرفية بعلامة تجارية موحدة في المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، فضلا عن توفير بازارات المحافظات في أيام العطلات لعرض المنتجات الحرفية المحلية، وتطوير واعتماد 40 مركزا تدريبيا للحرف اليدوية، من خلال حصر وتقييم المراكز الحالية ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز جديدة؛ لزيادة عدد الحرفيين المدربين وتوفير فرص عمل جديدة.

         كما تطرق المسئولون ـ خلال الاجتماع ـ إلى الخريطة والفرص الاستثمارية بالمحافظات، موضحين أنه في إطار التنسيق المشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من الجهات المعنية، تم إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي تعريفي مشترك لاستهداف مديري الاستثمار بالمحافظات ومديري الفروع الإقليمية بالجهاز؛ بهدف إضافة محور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تم تدريب مديري الاستثمار ومديري فروع الجهاز على كيفية استيفاء نماذج بيانات الفرص الاستثمارية للأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المتحف المصري الكبير

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاد عصر جديد من التفاعل بين الحضارة والتكنولوجيا

الدكتور إيهاب رمزي

برلمانى يطالب الحكومة باستثمار زخم افتتاح المتحف الكبير للترويج للسياحة المصرية عالميا

المهندس ياسر الحفناوي

قيادي بـ "الجبهة الوطنية": القمة المصرية الأوروبية خطوة تاريخية لترسيخ الشراكة بين القاهرة وبروكسل

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد