سعر الذهب اليوم 5-9-2025

استمر استقرار سعر الذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في الصاغة

ومع مستهل تعاملات اليوم، ثبت سعر الجرام الواحد من المعدن الأصفر بعد زيادة سجلها علي مدار الاسبوعين الماضيين.

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب أمس الخميس على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة والمنتشرة بمختلف محلات الصاغة مقدار 125 جنيه في الجرام الواحد منذ نهاية الشهر الماضي.

الذهب والصاغة

وتحرك سعر الذهب علي مدار الاسابيع الماضية مقدار اقترب من 200 جنيه في المتوسط مدفوعا بخفض سعر الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية الأسبوع الماضي

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5474 جنيه للبيع و 5502 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4790 جنيه للبيع و 4815 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4105 جنيه للبيع و 4127 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3193 جنيه للبيع و 3210 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3552 دولار للبيع و 3554 دولار للشراء

سعر الجنيه الذذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و 38.52 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

واستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.