المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة

ثمن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الدور المصري المحوري في منع أخطر مؤامرة استهدفت تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتطهيره عرقيًا.

وأكد البرغوثي- في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية، مساء أنه "لولا الموقف المصري الصارم والواضح لما كنا نتحدث اليوم عن وقف الحرب على غزة"، مشيرا إلى أن "الهدف الإسرائيلي المتمثل في تنفيذ مخطط التطهير العرقي فشل بفضل صمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري الثابت".

وقال إن "الوساطة المصرية القطرية أدت إلى وقف الحرب على غزة ونعتبرها إنجازا مهما"، مضيفا أن "المهمة الرئيسة الآن هي منع تجدد حرب الإبادة وضمان توفير الظروف المناسبة لإعادة الإعمار".



وشدد البرغوثي على أن "إعادة إعمار غزة تشكل ضمانة إضافية لصمود الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم"، مؤكدا أن "وحدة الموقف الفلسطيني أمر حاسم لمواجهة المخاطر القائمة، وأبرزها احتمال تجدد العدوان أو حدوث تهجير جزئي".



ودعا إلى "ضرورة مواجهة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والمخاطر الناتجة عن استمرار بقاء الاحتلال الإسرائيلي في غزة"، مشددا على تقديره للدور المصري المحوري في جمع الأطراف الفلسطينية وتوحيد الموقف الفلسطيني على رؤية مشتركة.