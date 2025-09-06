قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشربيني: تنفيذ مستشفى جديد سعة 175 سريرا ودفع أعمال المرافق بتوسعات مدينة قنا الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من الأعمال الأخيرة لمستشفي جديد سعة ( ١٧٥ ) سريرا بالحى السكني الأول بمنطقة النوادي بالامتداد الشمآلي لمدينة قنا الجديدة، بجانب دفع أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بتوسعات المدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات وتلبية احتياجات أهالينا بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة قنا الجديدة، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة، وتنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية والانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة.

وفي هذا الإطار، استقبل المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، الدكتور / أحمد محمود صادق - وكيل وزارة الصحة بقنا، لتفقد مستشفي ( ١٧٥ ) سريرا بالحى السكني الأول بمنطقة النوادي بالامتداد الشمآلي للمدينة والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٩٧ ٪؜ ومن المتوقع أن تصبح مركزا خدميا طبيا متكاملا يقوم على خدمة سكان مدينة قنا الجديدة والمناطق المجاورة.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور/ أحمد محمود صادق - وكيل وزارة الصحة بقنا بجودة التنفيذ والتشطيبات.

كما شدد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس الجهاز، على الشركة المنفذة سرعة إنهاء إجراءات التوريدات المتبقية من المغسلة - المطبخ للبدء فى إجراءات التسليم الابتدائي لوزارة الصحة لتشغيلها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، ومسئولو الجهاز، آخر المستجدات بأعمال تنفيذ المرافق ( مياه شرب - صرف - رى - طرق " فرمه" - كهرباء ) في المرحلة الأولى ٦٠٠ فدان بمنطقة التوسعات المستقبلية بالامتداد الشرقي للمدينة.

و تابع رئيس الجهاز، معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات بمختلف المشروعات بالامتداد، لافتا إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها للطرق تشمل أعمال الحفر والردم وتشكيل الفرمة.  

كما شدد على الشركة المنفذة بزيادة نسب معدلات التنفيذ وجودة المواصفات القياسية.

