ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، تفاصيل المبادرة الجديدة التي سيتم إطلاقها بحلول النصف الثاني من العام 2026 والتي تسنهدف صحة الأطفال .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ « صدي البلد » ، إن الحملة ستكون خاص بالكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال ، حيث سيتم البدء في 3 محافظات في المرحلة الأولي علي أن تأتي باقي المحافظات تباعاً .

وأشار المصدر إلى أنه جار الانتهاء من الدراسات والخطط الميدانية والعلاجية للتعامل مع الحالات التي سيتم إكتشافها وآلية تحويلها إلى المراكز التي سيتم الإعلان عنها وفقاً للمحافظات التي سيشملها المسح .

تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال

وقال المصدر ، إن الحملة سيكون لها شقين ، أولهما التوعية وسيكون علي نطاق واسع من خلال المراكز الطبية المختلفة ومراكز الشباب ودور العبادة ، أم الشق الثاني الخاص بالمسح سيكون لكافة الأطفال من عمر 5-15 سنة، حيث إن تلك الإصابة بهذا المرض تصيب تلك الفئة العمرية .

الجدير بالذكر أن روماتيزم القلب عند الأطفال هو تلف دائم في صمامات القلب ينتج عن مضاعفات الحمى الروماتيزمية غير المعالجة، والتي تلي التهاب الحلق البكتيري (المكورات العقدية) بـ 1-6 أسابيع.

ويصيب غالباً الأطفال من 5-15 سنة، مسبباً ألمًا في المفاصل، حمى، ضيق تنفس، وخفقان. الوقاية الأساسية تكون بعلاج التهاب الحلق بالمضادات الحيوية مبكراً، والعلاج يشمل حقن البنسلين المديد، الراحة، وفي الحالات الشديدة جراحة الصمامات.