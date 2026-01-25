مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسراء صبري

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، إن الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق، تجاوز التوقعات، حيث سجل المعرض أكثر من 700 ألف زائر يوم الجمعة، ونحو نصف مليون زائر يوم السبت، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع مبيعات دور النشر المشاركة.

وأضافت هاشم خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المعرض يقدم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الكتاب والأنشطة الفنية والفكرية، من خلال الندوات والورش والعروض الفنية التي تستضيف نخبة من المثقفين المصريين والعرب، إلى جانب مبادرات ثقافية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت أن وزارة الثقافة أولت اهتمامًا خاصًا بالطفل، عبر تخصيص أكبر جناح للأطفال بمساحة 8 آلاف متر مربع، يضم أنشطة تفاعلية وعروضًا فنية ومسرحية، مؤكدة أن أكثر من 80% من فعاليات المعرض موجهة للأطفال والشباب لبناء وعي الأجيال الجديدة.

