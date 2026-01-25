اعرف موقفك.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي

تزايدت معدلات البحث، عن رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي، وذلك للطروحات التي أتاحت وزارة الإسكان الحجز فيها، إذ تتنوع الوحدات المطروحة بمقدمة حجز جدية تتناسب مع مواصفات الوحدة، كما يتم تخصيص الوحدات وفقا لأسبقية الحجز، حيث تتيح وزارة الإسكان، رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي، تيسيرا على المواطنين ولمتابعة خطوات الحجز واستكمالها رسميًا مع الجهات المعنية.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي

أتاحت وزارة الإسكان المصرية، رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي، لاستكمال إجراءات التخصيص للفئات المستفيدة من وحدات نظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة، وهم محدودي الدخل الذين يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا، وكذلك متوسطو الدخل الذين يحصلون على فائدة بنسبة 12% سنويًا تصل إلى 20 عامًا.

وتوضح كراسة الشروط الخاصة بكل إعلان من الإعلانات التي أتاحتها الوزارة، تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل، كذلك الحد الأقصى لصافي الدخل بحسب الفئة التي يندرج إليها المتقدم لحجز وحدة سكنية.

حد الدخل السنوي للفئات المستهدفة

حددت الوزارة، الحد الأقصى لمنخفضي الدخل ليتمكن من الحصول على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري المدعم، على ألا يتخطى 144 ألف جنيه سنويًا، و12 ألفا شهريًا بالنسبة للفرد، و180 ألفا سنويا وشهريا 15 ألفا للأسرة.

ولمتوسطي الدخل فيبلغ الدخل السنوي 240 ألفا و20 ألفا شهريا وبالنسبة للأسرة 300 ألف سنويا و25 شهريا.

وعقب استيفاء شروط الحجز واتباع خطواته ودفع مبلغ جدية الحجز، يتاح للمواطن استخدام رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي بالضغط هـــــنـــــا، واتباع التعليمات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يمكن للمواطنين على مستوى الجمهورية، والذين أنهوا منذ فترة إجراءات حجز شقق الغسكان في أي طرح من الطروحات، سواء سكن مصر أو سكن لكل المصريين وجنة ودار مصر، اتباع خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2026 بالخطوات التالية:

ـ الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي من هــــنــــا.

ـ تسجيل الدخول على البوابة ثم الضغط على أيقونة مركز خدمة المواطنين.

ـ اختر الاستعلام عن الطلبات.

ـ أدخل الرقم القومي.

ـ اضغط على نتيجة الطلب.

ـ تظهر نتيجة التقديم عبر النظام الآلي للصندوق.

ـ كما يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو الاتصال على 090071117 من أي خط أرضي.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

كما يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي، الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، لمعرفة نتيجة الفرز والتخصيص للوحدات السكنية المتضمنة بالإعلان الرسمي الذي تطرحه وزارة الإسكان المصرية، حيث يتبع المواطن الخطوات السهلة التالية:

ـ الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالرقم القومي من هـــنــــا.

ـ تسجيل الدخول للبوابة واختيار خدمة نتائج الفرز والتظلمات

ـ ادخال الرقم القومي لصاحب الطلب

ـ الضغط على نتيجة الفرز