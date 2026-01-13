وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على تجهيز أراضي للمطورين قبل إجراء الطرح النهائي، مع العمل على عقد ورش عمل لتنفيذ المشرعات في مجال الإسكان الإجتماعي.

وقال شريف الشربيني، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أنه تم إنشاء عدد من وحدات الإسكان الإجتماعي، في العبور الجديدة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة، مع دراسة التوسع في باقي المدن الجديدة.

وتابع وزير الإٍسكان، أنه تم إضافة مساحات تعتمد على توفير المكان الملاءم والسكن الحر الإستثماري بمساحات ملائمة للمواطن المصري.