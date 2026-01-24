قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التزوير
وزير الداخلية: مصر رسخت دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026

شقق الإسكان الاجتماعي 2026
شقق الإسكان الاجتماعي 2026
خالد يوسف

أصبح البحث الدائم عن الاعلانات الحكومية لطرح شقق الاسكان الاجتماعي، هو الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين الباحثين عن فرصة سكنية في المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» من محدودي ومتوسطي الدخل.

طرحًا جديدًا لشقق الإسكان الاجتماعي في 2026

يترقب عدد كبير من المواطنين الإعلان عن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تُطرح بنظام التمويل العقاري في المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، التي تُعد واحدة من أهم مشروعات الدولة الهادفة إلى توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار منسبة وأنظمة سداد ميسرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار الأسري.

ومن المنتظر أن يشهد عام 2026 طرحًا جديدًا لعدد كبير من شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن مراحل جديدة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث يستهدف الإعلان المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفق ضوابط وشروط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحتى الآن لم تعلن وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد رسمي لفتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، إلا أن التوقعات تشير إلى طرح الإعلان خلال الربع الأول من العام، في ظل الإقبال الكبير على مشروعات الإسكان المدعوم، والحاجة المستمرة إلى وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فور الإعلان عن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي وتفعيل رابط الحجز، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للحجز على الوحدات السكنية سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الإسكان على تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويشترط على الراغبين في الحجز الالتزام بجميع الشروط المعلنة، خاصة ما يتعلق بحدود الدخل، والحالة الاجتماعية، وعدم سبق الاستفادة من وحدات مدعومة.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ـ زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ـ إنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية.

ـ اضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» أو «تسجيل الدخول» ثم «أنشئ الحساب»، وإدخال البيانات الأساسية.

ـ الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح فور الإعلان عنها.

ـ سداد مقدم جدية الحجز.

محدودي الدخل متوسطي الدخل شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

هند صبري

فى رمضان 2026.. 5 أعمال درامية مستوحاة من قصص حقيقية

جيسيكا حسام الدين

شاهد جيسيكا حسام الدين بشخصية “سيرا” من فيلم “إذما”

نقابة السينمائيين

نشاطركم الأحزان.. نقابة المهن السينمائية تنعى شقيق المنتج أحمد يوسف

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد