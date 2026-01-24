لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أصبح البحث الدائم عن الاعلانات الحكومية لطرح شقق الاسكان الاجتماعي، هو الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين الباحثين عن فرصة سكنية في المدن الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» من محدودي ومتوسطي الدخل.

طرحًا جديدًا لشقق الإسكان الاجتماعي في 2026

يترقب عدد كبير من المواطنين الإعلان عن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تُطرح بنظام التمويل العقاري في المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، التي تُعد واحدة من أهم مشروعات الدولة الهادفة إلى توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار منسبة وأنظمة سداد ميسرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار الأسري.

ومن المنتظر أن يشهد عام 2026 طرحًا جديدًا لعدد كبير من شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن مراحل جديدة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، حيث يستهدف الإعلان المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفق ضوابط وشروط محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وحتى الآن لم تعلن وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد رسمي لفتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026، إلا أن التوقعات تشير إلى طرح الإعلان خلال الربع الأول من العام، في ظل الإقبال الكبير على مشروعات الإسكان المدعوم، والحاجة المستمرة إلى وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فور الإعلان عن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي وتفعيل رابط الحجز، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للحجز على الوحدات السكنية سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة الإسكان على تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ويشترط على الراغبين في الحجز الالتزام بجميع الشروط المعلنة، خاصة ما يتعلق بحدود الدخل، والحالة الاجتماعية، وعدم سبق الاستفادة من وحدات مدعومة.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ـ زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ـ إنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية.

ـ اضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» أو «تسجيل الدخول» ثم «أنشئ الحساب»، وإدخال البيانات الأساسية.

ـ الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح فور الإعلان عنها.

ـ سداد مقدم جدية الحجز.