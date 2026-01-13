الإسكان الاجتماعي : برامج دعم نقدي متدرج حسب مستوى الدخل

أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الدعم الذي تقدمه الدولة في مشروعات الإسكان الإجتماعي، متدرج، ويختلف من عميل لآخر، إضافة إلى ان هناك دعم للتمويل العقاري والذي بدأ من 2019، وكان الدعم وصل 27 مليار جنيه.

وقالت “عبد الحميد”، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، نستطيع أن نسترد في ما انفقناه على الوحدة للإستثمار في إنشاء وحدات أخرى، مؤكدة أن هناك برامج دعم منها دعم نقدي متدرج على حسب مستوى الدخل، حتى يتم وصول الدعم لمستحقيه.

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم الانتهاء من أكثر من 55% من مشروع "سكن لكل المصريين1"، مؤكدة أنه يتبقى نحو 78 ألف وحدة في مراحل التشطيب، وسيتم العمل على تسليمها بشكل متتابع.