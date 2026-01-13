الإسكان الاجتماعي: تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية

أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن دعم الوحدات السكنية بكافة الاشكال بلغ نحو 50%، مضيفة أننا نعمل على دعم المواطنين من منخفضي الدخل.

وأضافت عبد الحميد، أننا نتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية وهما أهم الشركاء، متابعة أن حجم السوق بالتمويل العقاري تضاعف لأكثر من 20 ضعفا.

وتابعت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال احتفالية سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الانجاز" بحضور الدكتور مصطفى مقبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع المصرفي أهم شريك لنا، وزيادة أعداد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، مستدركة أنه تم تنفيذ مليون ونصف المليون وحدة سكنية ونستهدف الوصول الى 2 مليون وحدة.

وأشارت، إلى أن 915 شركة مقاولات تتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي.