الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون منفتحة على كل التخصصات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الرواد الرقميون منفتحة على كل التخصصات، مضيفا أن نبدأ مع المتدرب من نقطة الصفر حتى يستطيع المنافسة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن وقعنا اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب، متابعا أن نسعى لخلق كوادر مدربة لشغل فرص العمل التي وفرناها مع شركات الاتصالات العالمية.

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن المنافسة في مجال الاتصالات أصبحت شرسة، ولذلك تحتاج إلى تنمية المهارات بالتدريب المتعمق والجاد والمتكامل.

